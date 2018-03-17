Великобритания прокомментировала высылку своих дипломатов из России

Министерство иностранных дел и по делам Содружества в Лондоне. Архивное фото

Министерство иностранных дел и по делам Содружества в Лондоне. Архивное фото

ЛОНДОН, 17 мар — РИА Новости, Мария Табак. Лондон предвидел ответ Москвы на высылку из Великобритании 23 российских дипломатов. В начале следующей недели Национальный совет по безопасности обсудит дальнейшие шаги в свете объявленных Россией мер, говорится в заявлении британского МИД, переданном в РИА Новости.

"Наш нынешний приоритет — позаботиться о наших сотрудниках в России и помочь тем, кто возвращается в Великобританию", — заявили в Форин-офисе.

При этом внешнеполитическое ведомство продолжает утверждать, что у инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери "нет другого альтернативного объяснения, кроме виновности российского государства".

Однако, добавили дипломаты, у Великобритании нет никаких разногласий с народом России и она продолжает считать, что полное разрушение диалога с Москвой не отвечает национальным интересам.

Российский ответ Лондону

Сегодня российский МИД объявил персонами нон грата 23 британских дипломата. Они должны покинуть Россию в течение недели. Кроме того, Москва отозвала разрешение на открытие британского генконсульства в Санкт-Петербурге и заявила о прекращении работы Британского совета.

Эти шаги стали ответом на меры, предпринятые британским правительством против Москвы в связи с отравлением Скрипаля. Премьер-министр Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к этому инциденту и заявила, что Лондон высылает 23 российских дипломата и разрывает все контакты на высшем уровне.

"Дело Скрипаля"

Четвертого марта Скрипаля и его дочь Юлию нашли в центре Солсбери без сознания, они до сих пор находятся в коме. Британская сторона утверждает, что их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Россия категорически отвергает какую-либо причастность к отравлению. В российском МИД действия Лондона назвали "информационно-политическим шоу", а обвинения — "абсолютно сумасшедшими". Москва призывала к совместному расследованию инцидента в Солсбери и запрашивала материалы по делу, но Лондон не пошел навстречу.

Кроме того, накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на российскую гражданку Юлию Скрипаль.