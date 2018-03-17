МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Украинский телеканал "UA:Перший" оконфузился, показав карту с "исчезнувшим" Крымом. На ошибку обратила внимание журналист Галина Плачинда на своей странице в Facebook.

"Первый национальный демонстрирует карту Украины без Крыма. Собственно, это все, что нужно знать о состоянии информационного пространства этой страны", — отметила Плачинда.

Пользователи соцсети отметили, что авторы сюжета вообще забыли изобразить полуостров.

"Я не адвокат телеканала, но, похоже, что они вообще-то забыли его нарисовать", — отметили в комментариях.

"Так не доставайся ты никому — подумали они", — написал Петро Волинський.

Позже телеканал извинился за инцидент и объяснил инцидент технической ошибкой. Как заверили авторы заявления на сайте, в эфире была показана картинка, состоявшая из нескольких элементов, которые накладываются друг на друга слоями. Отмечается, что дизайнер, создававший карту, забыл включить видимость нескольких географических объектов, в том числе Крыма.

"Поэтому зрители увидели такие критические и очень грубые ошибки", — заключили в заявлении.

Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года, после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.