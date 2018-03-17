На Украине из-за снегопада ограничили въезд грузового транспорта в Киев

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости. Обесточены 19 населенных пунктов в Волынской области Украины из-за снегопада, въезд в Киев грузового транспорта ограничен, сообщает в субботу госслужба Украины по ЧС.

"Семнадцатого марта из-за осложнения погодных условий (снег, налипание мокрого снега), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 19 населенных пунктов в Волынской области. К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также сообщается, что, несмотря на снег, движение на автомобильных дорогах обеспечено, а в пятницу вечером из-за осложнения погодных условий начал работу штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в государственном агентстве автомобильных дорог Украины.

Кроме того, с утра субботы ограничен въезд крупногабаритных транспортных средств в Киев.