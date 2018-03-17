Прилепин предложил США уйти в отпуск ради мира в Донбассе

ПАРИЖ, 17 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Урегулировать ситуацию на востоке Украины можно было бы "стремительным образом", если бы США "ушли на две недели в отпуск", сказал в интервью РИА Новости российский писатель, заместитель командира одного из батальонов в Донбассе Захар Прилепин.

"Если б Америка ушла на две недели в отпуск, украинская проблема была бы разрешена стремительным образом. Не вся Америка, а часть, принимающая решения", — сказал Прилепин на полях Книжного салона в Париже.

"У нас же, понимаете, связь с Донбассом, которую мы наблюдаем, она прямая: приезжает какой-то американский советник, живет в Киеве три дня, уезжает, а на четвертый день начинается очередная провокация, выступление. Тут не надо гадать по кофейной гуще и по звездам, это очень часто имеет просто прямые последствия", — пояснил писатель.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

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