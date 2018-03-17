Прилепин предложил США уйти в отпуск ради мира в Донбассе

ПАРИЖ, 17 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Урегулировать ситуацию на востоке Украины можно было бы "стремительным образом", если бы США "ушли на две недели в отпуск", сказал в интервью РИА Новости российский писатель, заместитель командира одного из батальонов в Донбассе Захар Прилепин.
"У нас же, понимаете, связь с Донбассом, которую мы наблюдаем, она прямая: приезжает какой-то американский советник, живет в Киеве три дня, уезжает, а на четвертый день начинается очередная провокация, выступление. Тут не надо гадать по кофейной гуще и по звездам, это очень часто имеет просто прямые последствия", — пояснил писатель.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
Читайте полный текст интервью с Захаром Прилепиным на сайте Ria.ru >>
Читайте подробнее о конфликте на Украине >>