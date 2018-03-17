В Донбассе две недели стоит небывалая тишина, заявил Прилепин

ПАРИЖ, 17 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Небывалая тишина установилась на востоке Украины в преддверии выборов президента России, заявил в интервью РИА Новости российский писатель, заместитель командира одного из батальонов в Донбассе Захар Прилепин.
Очередное перемирие в Донбассе вступило в силу 5 марта, однако стороны конфликта уже обвиняли друг друга в нарушениях режима прекращения огня.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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