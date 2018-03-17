В ДНР сообщили о соблюдении перемирия силовиками в течение суток

ДОНЕЦК, 17 мар — РИА Новости. Нарушений режима тишины в Донбассе со стороны украинских силовиков за минувшие сутки не зафиксировано, сказал в субботу журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ не зафиксировано", — сказал представитель ведомства.

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