Китай выразил протест против принятия в США закона о поездках на Тайвань

ПЕКИН, 17 мар — РИА Новости. Китай выразил недовольство и решительный протест в связи с принятием в США закона о поездках на Тайвань, говорится в заявлении на сайте посольства КНР в Вашингтоне.
Подчеркивается, что политика "одного Китая" является политической основой отношений КНР и США, и Пекин призывает США ее соблюдать.
Политика "одного Китая" подразумевает признание существования в мире лишь одного китайского государства, несмотря на то, что помимо КНР на название Китайская республика также претендует Тайвань. Власти КНР считают Тайвань неотъемлемой частью территории Китая.
МИД КНР ранее заявил, что закон ухудшит ситуацию в регионе и создаст дополнительные трения между Пекином и Тайбэем.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань.
Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.