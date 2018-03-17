Китай выразил протест против принятия в США закона о поездках на Тайвань

ПЕКИН, 17 мар — РИА Новости. Китай выразил недовольство и решительный протест в связи с принятием в США закона о поездках на Тайвань, говорится в заявлении на сайте посольства КНР в Вашингтоне.

"Положения "Закона о поездках на Тайвань" серьезно нарушают принцип "одного Китая", китайская сторона выражает в этой связи серьезное недовольство и решительный протест", — говорится в заявлении дипмиссии.

Подчеркивается, что политика "одного Китая" является политической основой отношений КНР и США, и Пекин призывает США ее соблюдать.

Политика "одного Китая" подразумевает признание существования в мире лишь одного китайского государства, несмотря на то, что помимо КНР на название Китайская республика также претендует Тайвань. Власти КНР считают Тайвань неотъемлемой частью территории Китая.

В пятницу президент США Дональд Трамп разрешил обмен визитами официальных делегаций с Тайванем, подписав закон о поездках на остров, который поощряет взаимные визиты официальных лиц США и Тайваня на всех уровнях. Закон также призывает к дальнейшему укреплению отношений США и Тайваня.

МИД КНР ранее заявил, что закон ухудшит ситуацию в регионе и создаст дополнительные трения между Пекином и Тайбэем.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань.

Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.