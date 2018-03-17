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Эксперты оценили перспективы и риски встречи Трампа и Ким Чен Ына

08:2017.03.2018
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© AFP 2018 / Mandel NganПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Mandel Ngan

ВАШИНГТОН, 17 мар — РИА Новости. Переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына могут состояться позднее, чем изначально планировалось. Такой вывод можно сделать из распространенного накануне сообщения Белого дома о беседе Трампа с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Военнослужащий КНДР . Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Россия приветствует готовность Трампа и Ким Чен Ына к диалогу
В документе указывается, что американская сторона рассчитывает на встречу с северокорейским лидером "до конца мая", тогда как всего несколько дней назад говорилось о встрече "до мая". Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на брифинге в пятницу подтвердила, что в администрации США ведется работа по подготовке встречи, но отказалась сообщить какие-либо детали, отметив, что новой информации о месте и дате проведения саммита пока нет. При этом она не уточнила, с чем связаны его новые временные рамки.

На фоне таких скупых сообщений из Вашингтона и традиционного молчания Пхеньяна эксперты строят предположения как о вероятности и антураже предстоящей встречи, так и о ее возможных последствиях. РИА Новости представляет обзор мнений ряда экспертов по данному вопросу.

Взгляд из США: риски для Трампа

Трансляция новостей про будущую встречу президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. 9 марта 2018
© AFP 2018 / Jung Yeon-je
Политолог: США не снимут санкции с КНДР после встречи Трампа и Ким Чен Ына
Готовящиеся переговоры президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном содержат серьезные риски для Соединенных Штатов, считают американские эксперты.

"Президент Трамп вступает в ситуацию, которая на протяжении десятилетий не оставляла в покое других президентов, дипломатов, государственных деятелей. Согласившись на этот саммит, президент Трамп отбросил традиционный подход к политике в отношении Северной Кореи", — считает директор программ изучения Азии Института Вудро Вильсона в Вашингтоне Абрахам Денмарк.

Выступая на днях в американской столице, эксперт напомнил, что предыдущие президенты США постоянно получали от КНДР приглашения на переговоры, но лишь Трамп такое приглашение принял.

"Предыдущие президенты не принимали это предложение, потому что это огромная уступка Северной Корее, ее воспринимают как рычаг давления на США в ходе переговоров, это дает огромный авторитет и легитимность руководству Северной Кореи. Если заранее идти на эту уступку без каких-либо уступок со стороны Северной Кореи, это переворачивает все переговоры вверх дном. Так что мы оказались в незнакомой ситуации", — сказал Денмарк.

Президент США Дональд Трамп. архивное фото
© AFP 2018 / Saul Loeb
Трамп назвал возможную встречу с Ким Чен Ыном "выгодной для всех сторон"
Он также констатировал, что КНДР до сих пор не прокомментировала готовящиеся переговоры, и расценил это "молчание в эфире" как стремление сохранить максимальную гибкость в преддверии встречи.

В свою очередь бывший помощник госсекретаря по разведке и исследованиям Стэплтон Рой считает, что у встречи есть и положительные моменты, хотя их немного.

"У нас нет достойных вариантов относительно Северной Кореи. Мы объявили ядерную и ракетную программу Северной Кореи неприемлемыми, но у нас нет приемлемого способа заблокировать ее осуществление", — констатировал Рой.

По его словам, переговоры могут продемонстрировать добрую волю США вести переговоры на тот случай, если Вашингтон все же решит прибегнуть к силовому варианту. Другое преимущество он видит в том, что КНДР действует через южнокорейских представителей и что Южная Корея поддерживает эти переговоры, тогда как в прошлом Пхеньян стремился разговаривать с США напрямую, отодвинув Сеул в сторону.

Однако Рой также видит в переговорах множество рисков.

"Без какой-либо предварительной подготовки президент Трамп приступил к крупнейшей инициативе "на заднем дворе" КНР и Японии. Ни с одной из этих стран не советовались и не информировали ее заранее, и обеим не нравится подобное поведение на высоком уровне", — полагает эксперт.

Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Встреча Ким Чен Ына и Трампа может привести к разрядке, заявили в Госдуме
Также, по его словам, ошибочно создавать большие ожидания от встречи, поскольку у нее есть все шансы окончиться ничем.

Наконец, отмечает Рой, США и КНДР совершенно по-разному понимают денуклеаризацию, отметил он. КНДР предлагала два варианта — сократить свой ядерный арсенал вместе с другими державами либо же избавиться от него, но после того, как США выведут военных с Корейского полуострова, откажутся от гарантий безопасности Южной Корее и еще выдержат 10-20 лет ожидания. Кроме того, у Трампа нет опытной команды переговорщиков по КНДР, напоминает Рой.

Во вторник Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона, заявив о разногласиях с ним по ряду вопросов, включая КНДР. На его место предложен бывший директор ЦРУ Майк Помпео. В Белом доме дали понять, что президент намерен сформировать новую команду, которая будет заниматься подготовкой переговоров с Пхеньяном.

© AFP 2018 / Jung Yeon-jeТрансляция новостей про будущую встречу президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. 9 марта 2018
© AFP 2018 / Jung Yeon-je
Трансляция новостей про будущую встречу президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. 9 марта 2018

Взгляд из России: перспективы под вопросом

Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Лавров: встреча Трампа и Ким Чен Ына должна открыть путь к урегулированию
Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов также призывает воздержаться от чрезмерных ожиданий от возможной встречи.

"Информация о грядущем саммите, естественно, вызвала ажиотаж, хотя, как и в случае с межкорейским саммитом, рано даже не открывать шампанское, а доставать бутылку из холодильника… До саммита в мае случится еще достаточное количество событий, которые могут повлиять на решение сторон", — пишет Асмолов на страницах интернет-издания "Новое восточное обозрение".

По его словам, такими событиями могут стать военные учения США и Южной Кореи, а также "дополнительные односторонние меры давления" на КНДР со стороны США.

На днях Вашингтон ввел новые санкции против Пхеньяна по обвинению в применении химоружия при отравлении Ким Чен Нама – сводного брата лидера КНДР. Хотя, как указывает эксперт, официально вина властей КНДР в этом преступлении еще не доказана.

"Подготовка саммита в любом случае будет проходить в атмосфере существенного взаимного недоверия и приписывания обоим сторонам конспирологических планов… Проведение подобного саммита потребует решения массы чисто технических вопросов. Обеспечение безопасности обоих лидеров может оказаться довольно сложным делом, упирающимся в выбор площадки", — указывает Асмолов.

Он отмечает, что вряд ли встречу имеет смысл проводить в Китае, Южной Корее или США, а появление Трампа в Пхеньяне "тоже кажется не очень вероятным". Напряженность в российско-американских отношениях делает маловероятной использование в качестве такой площадки и Россию. Среди возможных стран, которые могут принять саммит, эксперт называет Швейцарию, Швецию или Монголию, а также "экзотический вариант" с населенным пунктом Пханмунджом между КНДР и Южной Кореей и общением через границу, "проходящую посередине переговорного стола".

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на экране телевизора. Архивное фото
© AP Photo / Ahn Young-joon
Дал согласие: Дональд Трамп готов встретиться с Ким Чен Ыном
В четверг в Стокгольм прибыл министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, который намерен остаться там до воскресенье. Власти Швеции уже заявили, что готовы оказать содействие в организации саммита.

Говоря о возможных позициях сторон на переговорах, Асмолов предполагает, что Ким Чен Ын вполне может объявить мораторий на ядерные и ракетные испытания, позиционировав это как жест доброй воли. Ранее о таком согласии лидера КНДР сообщали представители Юга.

Эксперт напоминает и о предложении российских ученых — отделить ядерную программу от ракетной. "Если собственно денуклеаризация выглядит необсуждаемой (ядерный статус внесен в конституцию страны), то замораживание программы развития ракет, а также гарантии нераспространения ракетных и ядерных технологий – это вполне может быть предметом торга", — считает он.

По мнению Асмолова, на некоторые вещи американцы также могут пойти "без особой потери лица", например, сократить масштаб проводимых совместных учений, воздержаться на время северокорейского моратория от аналогичных военных демонстраций типа пролета бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие.

"Идея (саммита) сама по себе хороша; теоретическая вероятность проведения мероприятия – ненулевая; эффект от саммита как мероприятия, временно снижающего напряженность, – скорее есть; долговременные политические последствия – под существенным вопросом", — резюмирует автор.

© AP Photo / Ahn Young-joonПрезидент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на экране телевизора. Сеул, 10 августа 2017
© AP Photo / Ahn Young-joon
Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на экране телевизора. Сеул, 10 августа 2017

Взгляд из Китая: надежда и проблеск

Сергей Лавров . Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Лавров не исключает, что у США не будет единой позиции по КНДР
Старший научный сотрудник Академии общественных наук Китая Фан Цзиши так же обращает внимание на зыбкий характер договоренностей о встрече.

"Обмены (угрозами) между США и КНДР в прошлом были предметом частых неприятностей. Все может измениться быстрее, чем ожидалось. И даже если Ким (Чен Ын) и Трамп встретятся в мае, при условии, что не будет никаких неудач, встреча может не дать серьезных положительных результатов", — пишет эксперт на страницах издания China-US Focus.

Кроме того, как и американские коллеги, Цзиши указывает на то, что у Трампа нет команды, способной за такой короткий срок подготовить предложения для обсуждений с Пхеньяном, помимо требований о немедленной и полной денуклеаризации.

"И даже если оба лидера сумеют избежать военного конфликта, другие стороны в этом вопросе ожидают большего, например, выхода из тупика между США и КНДР… В этом смысле предлагаемая встреча Трампа и Кима станет отличной возможностью проверить намерения обеих сторон, и, надеюсь, два эгоистических лидера сумеют ею воспользоваться", — пишет эксперт.

В свою очередь руководитель Центра исследований Северо-Восточной Азии Цзилиньского университета Ба Дяньцзюнь в беседе с РИА Новости высказал мнение, что возможные переговоры США и КНДР – это результат "многолетнего взаимодействия каждой из сторон".

Флаг Республики Корея. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сеул выразил надежду на помощь России в урегулировании ситуации вокруг КНДР
"Можно сказать, что "все, что достигает своего предела, неизбежно обращается вспять". Ранее мы могли наблюдать, что ситуация на Корейском полуострове находилась буквально на пороге войны, а соседние страны пребывали в напряжении, не исключали даже возникновения случайного конфликта. Но сейчас успокаивает то, что КНДР, Южная Корея и США пребывают в "рациональном" состоянии, Ким Чен Ын выдвинул идею мирного договора, все это – огромные перемены", — говорит эксперт.

По его словам, если США и КНДР удастся осуществить диалог, а Южная и Северная Корея достигнут мирного урегулирования, ситуация в регионе перейдет в позитивное русло. Кроме того, "побочный эффект" распространится и на другие страны Северо-Восточной Азии.

"Можно только сказать, что мы рассматриваем это как надежду и проблеск. Если руководители таких стран, как США и КНДР, смогут сесть за стол переговоров – это, несомненно, хорошая весть для дальнейшего развития ситуации", — полагает Ба Дяньцзюнь.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР
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