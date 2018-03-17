Вице-председателем КНР стал бывший главный борец с коррупцией КПК

ПЕКИН, 17 мар — РИА Новости. Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) избрали бывшего секретаря главного антикоррупционного органа Коммунистической партии Китая (КПК) Ван Цишаня на пост заместителя председателя КНР.

Тайное голосование по кандидатурам председателя, вице-председателя и председателя Центрального военного совета КНР прошло утром в субботу на пятом пленарном заседании первой сессии ВСНП 13-го созыва. Пост государственного и военного руководителя КНР по итогам голосования занял генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин.

Раньше в соответствии с конституцией КНР председатель и вице-председатель страны избирались на пятилетний срок и не могли занимать эти должности более двух сроков. Однако 11 марта этого года ВСНП, высший законодательный орган страны, принял проект поправок к главному закону страны, в результате чего ограничение по количеству сроков было снято.

Ван Цишань до октября прошлого года возглавлял Центральную комиссию КПК по проверке дисциплины, в стране и за ее пределами его часто называли "антикоррупционным царем" или "правой рукой" Си Цзиньпина в широкомасштабной борьбе с коррупцией на всех уровнях. До 19-го съезда КПК в октябре прошлого года он входил в состав семи самых влиятельных людей страны – Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, однако из-за достижения негласного пенсионного возраста во время последнего съезда он не вошел в состав высших эшелонов власти.