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В мире

СМИ: соратника Березовского могли задушить собачьим поводком

05:0517.03.2018
(обновлено: 05:26 17.03.2018)
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© REUTERS / Peter NichollsПолиция возле дома Николая Глушкова на окраине ЛондонаПолиция возле дома Николая Глушкова на окраине Лондона
© REUTERS / Peter Nicholls

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Компаньон Бориса Березовского Николай Глушков мог погибнуть от удушения собачьим поводком, сообщает британская газета Independent со ссылкой на источники.

Полиция возле дома Николая Глушкова на окраине Лондона. 14 марта 2018
© REUTERS / Peter Nicholls
Полиция Британии расследует смерть Глушкова как убийство‍

По данным издания, такой версии придерживаются ведущие дело британские следователи.

Ранее Скотланд-Ярд заявил, что Глушков погиб от удушения, происшествие квалифицировано как убийство. При этом следствие сообщило, что не выявило связи между смертью соратника Березовского и отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Глушков, заочно осужденный в России на восемь лет колонии за хищения у "Аэрофлота", на днях найден мертвым в Лондоне. В окружении бывшего топ-менеджера "Аэрофлота", говоря о его смерти, отмечают, что он умер "как Борис Березовский".

Ранее посольство России в Лондоне официальной нотой запросило всю информацию о смерти Глушкова. В пятницу глава МИД Сергей Лавров заявил, что Лондон не уведомил Москву о смерти бывшего заместителя гендиректора "Аэрофлота", хотя обязан был это сделать.

Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их якобы отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда Москве передали десять человек.

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