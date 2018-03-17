СМИ рассказали об уязвимости американских спутников перед Россией

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Американская система глобального позиционирования GPS, которая используется не только для автомобильных бортовых систем навигации, но и для военных нужд в системе наведения высокоточного оружия, уязвима в случае использования Россией или Китаем лазерного и ракетного оружия. Об этом пишет журналист Washington Free Beacon Билл Герц.

По данным издания, министр Военно-воздушных сил США Хизер Уилсон ранее на этой неделе доложила конгрессу об уязвимости, отметив что в настоящее время существует множество вариантов уничтожения 30 американских спутников, обеспечивающих работу GPS.

Уилсон заявила, что ее ведомство работает над созданием устойчивых к повреждениям спутников, тогда как сейчас аппараты могут быть уничтожены разными способами: начиная от помех с Земли и кибератак и заканчивая прямым попаданием противоспутникового оружия. Такую атаку, по словам министра, может организовать как Россия, так и Китай, который подобные испытания уже проводил в 2007 году.

Национальная стратегия США предусматривает военное соперничество в космосе именно с Россией и Китаем, от которых, по словам Уилсон, и исходит главная угроза американской системе GPS.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что у Вашингтона может появиться новый род вооруженных сил — космические войска. "Моя новая национальная стратегия по космосу признает, что в космическом пространстве могут осуществляться боевые действия, как и на земле, в воздухе и в воде", — сказал американский лидер. По его словам, сначала он не воспринимал эту идею серьезно, но затем пришел к выводу, что она отличная.

США, как и другие страны, развивают различные наступательные и оборонные космические системы. Помимо военных спутников и (предположительно) противоспутникового военного потенциала, у США есть беспилотный космический самолет, полеты которого строго засекречены.