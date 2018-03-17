Порошенко рассказал о "девяти граммах свинца", припасенных на случай войны

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна готова оказать сопротивление, если Россия решится на интервенцию. Об этом он сказал в ходе выступления в Краматорске, видео опубликовано на странице главы государства в Facebook.

"Нас несколько десятков лет усыпляли колыбельными о миролюбивой России и делали это с одной целью — чтобы мы с вами не были готовы к российскому нападению. Но я заявляю: такой ошибки больше никогда не повторится — пусть Россия знает, что мы готовы к отпору и девять грамм свинца припасем для каждого, кто придет к нам с мечом", — сказал украинский лидер.

Украинский лидер ранее подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории — "оккупированными". МИД России называл утверждения Украины об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями".

Документ также позволяет узаконить применение армии на востоке без объявления войны. Из первоначального варианта депутаты исключили пункт о приоритете Минских соглашений для урегулирования конфликта.

Конфликт на Донбассе начался в апреле 2014 года, когда самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о независимости после государственного переворота в Киеве. Жертвами конфликта, согласно данным ООН, стали свыше десяти тысяч человек.