Мексика экстрадирует в США экс-губернатора за отмывание денег

МЕХИКО, 17 мар – РИА Новости. Мексика согласилась экстрадировать в США экс-губернатора штата Тамаулипас Эухенио Эрнандеса Флореса, сообщил в пятницу МИД латиноамериканской страны.

По данным американских властей, в бытность главой приграничного с США штата он с сообщниками открыл в Техасе несколько фирм, при помощи которых отмывал незаконно полученные финансовые средства.

МИД Мексики отмечает, что находящийся сейчас в тюрьме экс-глава штата уже уведомлен о решении экстрадировать его в США.

Эрнандес был взят под стражу в октябре 2017 года в городе Сьюдад-Виктория сотрудниками прокуратуры. Одним из вменяемых ему преступлений является покупка в 2007 году за 16 миллионов песо 1,6 тысячи гектаров земли из земельного фонда штата, реальная стоимость которых составляла тогда 54 миллиона песо. Сейчас их стоимость достигает 1,5 миллиарда песо.

Эрнандес стал уже вторым экс-главой Тамаулипаса, подозреваемым в финансовых преступлениях. Так, в апреле прошлого года на территории Италии был задержан еще один бывший глава штата Томас Яррингтон. Мексика ждет его экстрадиции.