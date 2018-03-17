МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко повторил за главой министерства обороны Великобритании Гэвином Уильямсоном выпад в адрес России — посоветовал ей "заткнуться и убираться".

Ранее Уильямсон заявил, что Лондон ждет реакции Москвы на высылку дипломатов. При этом он грубо высказался о возможности принятия Россией ответных мер. По его словам, то, что якобы сделала Россия в ситуации с отравлением экс-полковника ГРУ Скрипаля, — "жестокий и возмутительный акт". Уильямсон заявил, что "Россия должна отойти в сторону и заткнуться".

"Наше послание России такое же, как и слова британского министра обороны Гэвина Уильямсона: "заткнуться и убираться", — написал Порошенко в Twitter.

"Хімічна атака" Кремля у Великій Британії – не що інше, як посягання на суверенітет Великої Британії. І наше послання Росії таке ж, як і слова британського міністра оборони Гейвіна Вільямсона: "Заткнутися та забратися геть". pic.twitter.com/KEsDjVfIoJ — Петро Порошенко (@poroshenko) 16 марта 2018 г.

​Осужденный за госизмену Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в Россию передали десять человек.