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Европа приняла наследников Дудаева как своих. Те ответили грабежами

08:0017.03.2018
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© AP Photo / DPA/ Christian MathiesenГерманская полиция на месте столкновения чеченских и иракских беженцев в городе БилефельдГерманская полиция на месте столкновения чеченских и иракских беженцев в городе Билефельд
© AP Photo / DPA/ Christian Mathiesen

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости, Игорь Гашков. Более 20 лет чеченские эмигранты находятся на территории Евросоюза. Большинство — бывшие сепаратисты, прибывшие в страны Запада как беженцы. Замкнутые общины переселенцев плохо интегрировались в местную жизнь. Правоохранительные органы Германии фиксируют частые стычки с европейцами, растет число чеченских организованных преступных группировок. Эти банды считаются самыми закрытыми, дисциплинированными и жестокими.

"В руках были пистолеты и арматура"

Мигранты во время акции против беженцев в Берлине. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сложные отношения между непримиримыми сепаратистами и их европейским окружением — результат конфликта мировоззрений. "Мне рассказывали, как беженцы в Евросоюзе обходятся с полицией. Хулиган-чеченец подходит к полицейскому и бьет его. Тот не защищается, а просто отходит в сторону. Хулиган не унимается и вновь наносит удар. Полицейский отступает. Дело в том, что служитель правопорядка ждет свидетелей. Без этого он чувствует себя не вправе остановить бесчинство", — говорит РИА Новости специалист по Северному Кавказу, кандидат политических наук Артур Атаев.

Стычки между чеченской диаспорой и немцами происходят в клубах, где бывшие беженцы промышляют вымогательством. В зоне риска любые места, где преступники и жертвы остаются один на один. На нападения чеченцев жалуются владельцы частных предприятий, работающие в одиночку или с небольшим числом сотрудников. В Германии и Австрии чеченцы совершали рейды на парикмахерские, мастерские и продуктовые лавки, требуя "отступные": от тысячи до полутора тысяч евро в месяц.

Во французском Реймсе преступники решили "отомстить" одному из местных жителей. "Чеченцы нагрянули совершенно неожиданно, и все в ярости. Вышли из автомобилей с палками, пистолетами и фрагментами арматуры в руках. У некоторых на лицах были маски. Жестами показали: мол, перережут нам горло. Детей и женщин пришлось сразу же спрятать в доме", — рассказал свидетель нападения изданию L’Union. Однако завершился бандитский рейд вовсе на так, как ожидали преступники: те, на кого напали, сами открыли огонь и обратили их в бегство.

Самая закрытая мафия

Во время встречи российских детей и женщин, возвращенных из Ирака, в аэропорту Грозного. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
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"Считаю, что угроза со стороны чеченских банд потенциально очень велика, и я уже давно указывал на нее. Но я и представить не мог, что она так обострится", — сообщил Sputnik Германия историк и этнолог Кристиан Остхольд. По его словам, преступный мир Берлина поделили мигрантские группировки. Чеченцы выделяются тем, что держатся особняком. "Думаю, они между собой ладят гораздо лучше, чем с окружающими. У них есть отчужденность по отношению к посторонним. Эти бывшие беженцы не выносят сор из избы, стремятся решать все вопросы в своей среде. В криминальном контексте это дает свои последствия: властям крайне сложно добывать агентурные данные о чеченских бандах", — отмечает Остхольд.

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкМигранты во время акции против беженцев в Берлине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Мигранты во время акции против беженцев в Берлине

В 2017 году конфликт внутри чеченского мигрантского сообщества все же вышел наружу. Стало известно, что группа молодых людей, возмущенная любовными отношениями своих соплеменниц с немцами, объявила охоту на отступниц. Ревнители традиционного образа жизни рассылали угрозы чеченкам за "неисламские" фотографии в социальных сетях. От слов перешли к делу. Смертельно напуганные девушки были вынуждены скрываться.

Острая враждебность межнациональным бракам и европеизации в целом связана с другой проблемой сообщества сепаратистов. В среде сторонников Джохара Дудаева, изначально светской, все большей поддержкой пользуется радикальный ислам. Точных данных нет, но не менее нескольких сотен чеченцев-мигрантов отправились в Сирию. В 2018 году этот поток обернулся вспять. По информации австрийской полиции, каждый второй джихадист, вернувшийся в страну с Ближнего Востока, — чеченец.

"Это больше не беженцы"

Австрийская полиция. Архивное фото
© Fotolia / Arno Bachert
В Австрии чеченцы с битами напали на сирийца из мести за товарищей
Как подчеркнул РИА Новости пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов, сепаратисты, живущие в Евросоюзе, уже давно утратили моральное право называть себя беженцами. "Когда-то давно это еще могло быть адекватным из-за боевых действий или по экономическим причинам в случае с большими семьями, но сейчас в республике уже нет и следов самого этого социального явления — беженства. Если сегодня кто уезжает из Чечни, это связано с желанием получить какое-либо специальное образование, и доля таких граждан меньше, чем в других регионах", — говорит Каримов.

Как считает Атаев, отношение к чеченским мигрантам резко поменялось и по другую сторону границы: "С этой миграцией изначально было связано много обмана, еще с 1990-х, когда за чеченцев выдавали себя представители других народов России, чтобы попасть в Европу. Затем последовали эти криминальные нападения. Теперь выходцев из Чечни в Европе принимают крайне неохотно. Один известный оппозиционный блогер пробует сейчас получить убежище в Польше, и ему отказывают".

Хотя поток миграции из Чечни иссяк, тех, кто осел в Европе, не следует сбрасывать со счетов. "Я бы не исключал, что на этих людей еще сделают ставку в антироссийской борьбе", — заключает Атаев.

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