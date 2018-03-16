Лавров: странно, что США заблокировали в СБ ООН заявление по КНДР

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Москва удивлена тем, что США заблокировали в СБ ООН заявление по КНДР, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Странно было видеть вчера в Совете Безопасности ООН ситуацию, когда Россия и Китай предложили принять заявление председателя Совета Безопасности ООН, которое в самой общей форме поддерживало бы договорённости, пусть предварительные, но уже достигнутые, о проведении межкорейского саммита, возможность проведения встречи лидеров КНДР и США и выражало бы поощрительное отношение Совета Безопасности ООН к этому движению от военной напряжённости к политическому урегулированию, а это заявление было заблокировано именно американской делегацией", — сказал он в интервью вьетнамским и японским СМИ.

Ранее представитель постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский сообщил, что делегация США заблокировала внесенный Россией и Китаем проект заявления Совета Безопасности для прессы "в поддержку прогресса в урегулировании ситуации на Корейском полуострове, вызванного недавними прорывными договоренностями о проведении встреч руководства КНДР, США и Республики Корея на высшем уровне".