Россия надеется на возобновление шестисторонних переговоров по КНДР

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Россию категорически не устраивает сценарий, при котором на Корейском полуострове начнутся военные действия, Москва надеется на возобновление шестисторонних переговоров, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы граничим с Северной Кореей. Целый ряд наших населённых пунктов и промышленных объектов находится совсем близко. Если что-то случится и начнутся военные действия, нас это абсолютно не устраивает", — сказал он в интервью вьетнамским и японским СМИ.

По словам российского министра, именно поэтому РФ вместе с Китаем предлагает концентрироваться на политическом процессе, на урегулировании.

"Этот подход мы регулярно обсуждаем со всеми странами, которые участвовали и, надеюсь, будут участвовать в так называемых шестисторонних переговорах, включая Японию. У нас регулярно проходят консультации между дипломатами, которые отвечают за это направление работы. Рассчитываю, что "партия мира" в корейском урегулировании возобладает во всех столицах", — сказал Лавров.

Переговоры "шестерки" (Россия, США, Китай, КНДР, Южная Корея и Япония) были начаты в 2003 году в Пекине, но прекращены к 2009 году из-за противоречий сторон по вопросам, не имеющим прямого отношения к ядерной проблеме КНДР. Пхеньян неоднократно заявлял, что шестисторонние переговоры "умерли", однако представители других стран-участниц до сих пор продолжают консультации на двусторонней и многосторонней основах.