Россия приветствует готовность Трампа и Ким Чен Ына к диалогу

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Россия приветствует запланированные контакты на высшем уровне между США и КНДР, а также Пхеньяном и Сеулом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы одобряем и желаем успеха предстоящим контактам, прежде всего, межкорейскому саммиту, который, как нам сказали наши коллеги, состоится в апреле. Мы были обнадёжены тем, что лидеры КНДР Ким Чем Ын и США Дональд Трамп объявили о готовности встретиться лично. Если такая встреча состоится, мы будем только рады", — сказал он в интервью вьетнамским и японским СМИ.

"Мы приветствуем то движение, которое началось накануне Олимпийских игр в Пхёнчхане и продолжается уже независимо от Паралимпийских игр. Момент движения был задан, по нашей оценке, именно благодаря тому, что стороны нашли в себе ответственность воспользоваться олимпийским перемирием и послать друг другу взаимные, очень позитивные сигналы", — добавил Лавров.

Ранее сообщалось, что Трамп согласился встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, встреча должна состояться до мая текущего года.

На апрель в пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне, разделяющей Корейский полуостров, запланированы переговоры президента Республики Корея Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Договоренность о проведении межкорейского саммита была достигнута в ходе визита высокопоставленной южнокорейской правительственной делегации в Пхеньян 5-6 марта.