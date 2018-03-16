Лавров не исключает, что у США не будет единой позиции по КНДР

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключает, что после отставки госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Вашингтоне не будет единой позиции по политике в отношении КНДР.

"Мне очень трудно судить, кто конкретно (в США — ред.) решает, в каком направлении двигаться по проблемам Корейского полуострова. В принципе, это не наше дело. Бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон, вновь назначенный на этот пост Майк Помпео или директор ЦРУ Джина Хаспел, кто из них будет отвечать за формирование политики – решать президенту США Дональду Трампу", — сказал Лавров в интервью вьетнамским и японским СМИ.

"Мы будем смотреть на то, как формируется позиция США. Может, там будет несколько позиций. Не могу здесь гадать. Посмотрим, как Вашингтон будет действовать и кто там возьмёт верх", — отметил он.

Российский министр напомнил, что даже на фоне того, что Трамп говорит о готовности встретиться с руководителем КНДР Ким Чен Ыном и решать все проблемы, представители администрации президента США заявляют, что надо продолжать дополнительно оказывать давление на Пхеньян.

"Это не очень принято в дипломатии. Когда договариваются о встрече, то стараются беречь эту договорённость, а не пытаются призывать к действиям, которые могут быть расценены как провокации, нацеленные на срыв саммита. Повторю, это дело американской администрации. Мы внимательно это изучаем, будучи не меньше других заинтересованными в мирном урегулировании и избежании катастрофического военного сценария в том, что касается Корейского полуострова", — сказал Лавров.