МИД отреагировал на решение Киева не пустить россиян на выборы

Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото.

Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото.

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Украинское руководство пытается "отыграться" на простых россиянах, находящихся в стране, не позволив им голосовать на выборах президента, заявили в МИД России.

Обещания украинских властей обеспечить безопасность российских диппредставительств в связи с планирующимися акциями выглядит "чистым лицемерием", отмечается в заявлении.

Кроме того, МИД удивили призывы Киева не признавать легитимность предстоящего голосования.

"Хотели бы подчеркнуть, что в признании наших выборов киевским режимом Россия точно не нуждается", — говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что действия Киева представляют собой "открытое вмешательство в сугубо внутренние дела Российской Федерации, ведущее к эскалации напряженности в и так весьма неблагополучных двусторонних отношениях".

Россиянам не дадут голосовать

Находящиеся на Украине российские граждане 18 марта не смогут проголосовать на выборах президента страны — их не пустят в дипломатические представительства украинские силовики. Об этом сообщил глава МВД страны Арсен Аваков.

Киевские власти считают выборы незаконными из-за их проведения в Крыму. Из-за этого они приняли решение запретить голосовать всем россиянам, оказавшимся на территории Украины.

Посольство и консульства России на территории Украины будут охранять Нацгвардия и полиция, однако проход туда будет разрешен только лицам с дипломатическим статусом. Аваков заявил, что сообщил о планах ведомства временному поверенному в делах России на Украине.

Реакция в России

Секретарь ЦИК России Майя Гришина заявила РИА Новости, что действия украинских властей — вопиющее нарушение международных обязательств, международного права и прав российских граждан.

В свою очередь, замглавы ЦИК Николай Булаев отметил, что для Киева не имеют никакого значения европейские гарантии.

"Неуважение к международному праву стало не просто нормой, а, по сути дела, определяет все решения, принимаемые Украиной в последнее время", — подчеркнул он.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала слова Авакова о том, что украинские власти не допустят россиян к участкам для голосования, своеобразным толкованием слова "демократия".

"Подобное вопиющее заявление демонстрирует всему мировому сообществу истинную цену понимания "демократии" некоторыми членами политического руководства страны на Украине", — отмечается в официальном заявлении Москальковой.

Она выразила надежду, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, Совет Европы и Бюро по демократическим институтам и правам ОБСЕ дадут оценку этим действиям Киева.

В Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, однако, комментировать шаги Киева по ограничению прав россиян не стали. Пресс-секретарь БДИПЧ Томас Раймер заявил РИА Новости, что организация наблюдает за избирательными участками исключительно внутри России, а не за границами страны.