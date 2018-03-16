МИД отреагировал на решение Киева не пустить россиян на выборы

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Украинское руководство пытается "отыграться" на простых россиянах, находящихся в стране, не позволив им голосовать на выборах президента, заявили в МИД России.
Обещания украинских властей обеспечить безопасность российских диппредставительств в связи с планирующимися акциями выглядит "чистым лицемерием", отмечается в заявлении.
Кроме того, МИД удивили призывы Киева не признавать легитимность предстоящего голосования.
"Хотели бы подчеркнуть, что в признании наших выборов киевским режимом Россия точно не нуждается", — говорится в заявлении.
В ведомстве подчеркнули, что действия Киева представляют собой "открытое вмешательство в сугубо внутренние дела Российской Федерации, ведущее к эскалации напряженности в и так весьма неблагополучных двусторонних отношениях".
Россиянам не дадут голосовать
Киевские власти считают выборы незаконными из-за их проведения в Крыму. Из-за этого они приняли решение запретить голосовать всем россиянам, оказавшимся на территории Украины.
Посольство и консульства России на территории Украины будут охранять Нацгвардия и полиция, однако проход туда будет разрешен только лицам с дипломатическим статусом. Аваков заявил, что сообщил о планах ведомства временному поверенному в делах России на Украине.
Реакция в России
Секретарь ЦИК России Майя Гришина заявила РИА Новости, что действия украинских властей — вопиющее нарушение международных обязательств, международного права и прав российских граждан.
В свою очередь, замглавы ЦИК Николай Булаев отметил, что для Киева не имеют никакого значения европейские гарантии.
"Неуважение к международному праву стало не просто нормой, а, по сути дела, определяет все решения, принимаемые Украиной в последнее время", — подчеркнул он.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала слова Авакова о том, что украинские власти не допустят россиян к участкам для голосования, своеобразным толкованием слова "демократия".
"Подобное вопиющее заявление демонстрирует всему мировому сообществу истинную цену понимания "демократии" некоторыми членами политического руководства страны на Украине", — отмечается в официальном заявлении Москальковой.
Она выразила надежду, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, Совет Европы и Бюро по демократическим институтам и правам ОБСЕ дадут оценку этим действиям Киева.
В Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, однако, комментировать шаги Киева по ограничению прав россиян не стали. Пресс-секретарь БДИПЧ Томас Раймер заявил РИА Новости, что организация наблюдает за избирательными участками исключительно внутри России, а не за границами страны.