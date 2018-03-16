Гройсман верит, что Савченко хотела взорвать Раду

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в пятницу заявил, что верит в правдивость информации, озвученной генеральным прокурором Юрием Луценко о подготовке теракта в Верховной раде депутатом Надеждой Савченко.

Генпрокуратура Украины подозревает Савченко в подготовке теракта в здании парламента. Генпрокурор уже внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест.

"То, что я слышал — я в это верю. И я считаю, что это проблема психического здоровья. Знаете, ненависть никогда не рождает ничего хорошего", — заявил Гройсман в эфире радио "Новое время" отвечая на вопрос о том, верит ли он в озвученную генпрокурором информацию о подготовке теракта Савченко.

Премьер отметил, что не видел материалов дела.

Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом страны, если народ ее поддержит.