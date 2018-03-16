Белый дом вновь опроверг слухи об отставке Макмастера

ВАШИНГТОН, 16 мар — РИА Новости. Белый дом в четверг вновь опроверг слухи об отставке советника президента по национальной безопасности Герберта Макмастера.

"Эта информация неверна, у президента нет никаких намерений менять (Макмастера)", — ответила Сандерс на соответствующий вопрос. По ее словам, у президента Дональда Трампа хорошие рабочие отношения с Макмастером.

"Генерал Макмастер — преданный государственный служащий. И он здесь не занимается историями, о которых многие из вас (журналистов) пишут. Он занимается действительно большими проблемами, такими как Северная Корея, Россия, Иран. Это то, чем он занимается, и это то, на чем мы (администрация США) будем сосредоточены каждый день", — добавила Сандерс.

Упорные слухи о грядущей отставке Макмастера ходят на протяжении нескольких месяцев. На его место пресса прочит такие фигуры, как вице-президент концерна Ford Стивен Бигун, глава корпорации Oracle Сафра Кац, экс-постпред США при ООН Джон Болтон и директор Агентства национальной безопасности Майк Роджерс, который в ближайшее время намерен уйти в отставку с этого поста.

Среди других потенциальных кандидатов на увольнение назывались также шеф аппарата Белого дома Джон Келли и министр по делам ветеранов Дэвид Шулкин, на место которого Трамп будто бы прочит главу минэнерго Рика Перри.

Трамп уволил во вторник госсекретаря Рекса Тиллерсона и выдвинул на этот пост нынешнего директора ЦРУ Майка Помпео.

Администрация Трампа отличается значительной текучкой кадров. В прошлом свои посты в администрации оставляли министр внутренней безопасности Джон Келли (ушел на работу в Белый дом) и министр здравоохранения Том Прайс, которого уличили в использовании средств налогоплательщиков для частных полетов. Трамп также уволил как минимум трех работников администрации министерского ранга: Тиллерсона, главу ФБР Джеймса Коми и и. о. министра юстиции Салли Йейтс. Кроме того, в разное время администрацию покинули советник Трампа по стратегическим вопросам Стивен Бэннон, советник по национальной безопасности Майкл Флинн, шеф аппарата Белого дома Райнс Прибас, пресс-секретарь президента Шон Спайсер, а также Хоуп Хикс и Энтони Скарамуччи — оба в разное время занимали пост директора Белого дома по коммуникациям.