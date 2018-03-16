Белый дом вновь опроверг слухи об отставке Макмастера

ВАШИНГТОН, 16 мар — РИА Новости. Белый дом в четверг вновь опроверг слухи об отставке советника президента по национальной безопасности Герберта Макмастера.
"Генерал Макмастер — преданный государственный служащий. И он здесь не занимается историями, о которых многие из вас (журналистов) пишут. Он занимается действительно большими проблемами, такими как Северная Корея, Россия, Иран. Это то, чем он занимается, и это то, на чем мы (администрация США) будем сосредоточены каждый день", — добавила Сандерс.
Упорные слухи о грядущей отставке Макмастера ходят на протяжении нескольких месяцев. На его место пресса прочит такие фигуры, как вице-президент концерна Ford Стивен Бигун, глава корпорации Oracle Сафра Кац, экс-постпред США при ООН Джон Болтон и директор Агентства национальной безопасности Майк Роджерс, который в ближайшее время намерен уйти в отставку с этого поста.
Среди других потенциальных кандидатов на увольнение назывались также шеф аппарата Белого дома Джон Келли и министр по делам ветеранов Дэвид Шулкин, на место которого Трамп будто бы прочит главу минэнерго Рика Перри.
Трамп уволил во вторник госсекретаря Рекса Тиллерсона и выдвинул на этот пост нынешнего директора ЦРУ Майка Помпео.