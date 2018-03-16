Макрон: есть все основания полагать, что РФ стоит за отравлением Скрипаля

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что за отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании стоит Россия.
Он вновь выразил солидарность с Великобританией, которая "перенесла атаку на своей территории". Президент Франции подчеркнул, что "осуждает вмешательство России".
Осужденный за госизмену Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек.
В среду премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке в недельный срок 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. В четверг МИД РФ сообщил, что готовится ответная высылка британских дипломатов.