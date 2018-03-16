Песков: РФ неоднократно повторяла, что не имеет отношения к "делу Скрипаля"

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Москва неоднократно повторяла, что имеет никакого отношения к истории с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия неоднократно повторяла, что никакого отношения не имеет. В данном случае очевидно, что отсутствуют какие-либо вразумительные доказательства", — сказал Песков, комментируя слова президента США Дональда Трампа о деле Скрипаля и роли РФ.

"Конечно, мы не считаем возможным делать какие-либо заключения голословно", — добавил он.

Ранее Трамп заявил, что по итогам разговора с премьером Великобритании Терезой Мэй у него сложилось впечатление, что Россия стоит за покушением на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции. Осужденный за госизмену Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.

Российская сторона отвергает какую-либо причастность к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. По словам главы МИД Сергея Лаврова, Москва не виновна в произошедшем, а все обвинения — "это чушь". Он подчеркнул, что РФ хотела бы получить доступ к материалам расследования, но Лондон пока в этом отказывает под невнятными предлогами.