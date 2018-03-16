МИД: обещания Украины обеспечить безопасность дипучреждений РФ лицемерны

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. МИД РФ назвал чистым лицемерием обещания Киева обеспечить безопасность дипучреждений РФ на Украине в связи с планирующимися акциями.

"Складывается впечатление, что пришедшее четыре года назад к власти в результате госпереворота украинское руководство, спровоцировав собственных граждан в Крыму и Севастополе на голосование за присоединение к России, сегодня в бессильной злобе решило отыграться на простых российских гражданах, находящихся на Украине. Чистым лицемерием при этом звучат ссылки на заботу о безопасности российских дипломатических и консульских учреждений", — говорится в заявлении МИД РФ.

В Москве также удивлены призывами украинской стороны не признавать легитимность предстоящих выборов президента Российской Федерации. "Хотели бы подчеркнуть, что в признании наших выборов киевским режимом Россия точно не нуждается", — отмечается в заявлении.

Ранее в МВД Украины заявили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта. В заявлении министерства, опубликованном главой ведомства Арсеном Аваковым в Facebook, указано, что с учетом того, что Россия намерена провести голосование на выборах на территории Крыма, который Киев считает своей территорией, принято решение запретить выборы президента РФ на Украине.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".