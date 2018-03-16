ЕС подготовит "ясное послание" по делу Скрипаля

БРЮССЕЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Председатель Евросовета Дональд Туск заявил в разговоре с британским премьером Терезой Мэй, что ЕС подготовит "ясное послание" в связи с делом об отравлении в Солсбери.

"Телефонный разговор с премьером Терезой Мэй для подготовки ясного послания Евросоюза по атаке в Солсбери", — написал Туск в пятницу в Twitter

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где был отравлен работавший на британские спецслужбы Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, МИД РФ в четверг сообщил, что готовится ответная высылка британских дипломатов.