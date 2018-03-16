"Агония началась". В Сети раскритиковали Порошенко за высказывание о России

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Пользователи социальных сетей резко отреагировали на публикацию президента Украины Петра Порошенко о России.

На своей странице в Facebook Порошенко выразил солидарность с министром обороны Великобритании Гэвином Уильямсоном касательно дела бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Наше послание России такое же, как месседж британского министра обороны Гэвина Уильямсона: "Заткнуться и убраться прочь", — написал украинский президент.

Публикация вызвала шквал критики в адрес Порошенко.

"Тебя, Порох (Порошенко. – Прим. ред.), первого нужно заткнуть и выслать из страны голым, босым и простоволосым!!!" — написал один из пользователей.

"Агония началась", — прокомментировал публикацию Игорь Ерохин.

"Плагиат", — говорится в записи Татьяны Грен.

"Комментарий, достойный президента, как же", — написала Ольга Лосикова

"А вот что-то свое придумать не получается?" — спрашивает Андрей Николаев.

Ранее глава британского оборонного ведомства Гэвин Уильямсон сообщил, что ждет реакции Москвы на высылку российских дипломатов в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Уильямсон также заявил, что "Россия должна отойти в сторону и заткнуться".

По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, Уильямсону, возможно, "хочется войти в историю громкими заявлениями". Лавров также предположил, что британскому министру обороны не хватает образования.