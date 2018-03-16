Посол России рассказал о процессе выдачи виз гражданам Великобритании

ЛОНДОН, 16 мар – РИА Новости, Мария Табак. Речи о том, что британцам на фоне обострения политических отношений между РФ и Британией, будет сложней получать российские визы, нет, из-за высылки дипломатов увеличатся лишь сроки их оформления, заявил российским журналистам посол РФ в Великобритании Александр Яковенко.

В последние дни отношения Британии и РФ резко обострились. Британская сторона утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" работавшего на британские спецслужбы экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии причастно российское государство.

В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила в среду о ряде мер против РФ, в том числе о высылке в недельный срок 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, МИД РФ в четверг сообщил, что готовится ответная высылка британских дипломатов.

"На объеме выдачи виз нынешняя ситуация не отразится, пострадают только сроки. Если людей физически нет, то кому заниматься обработкой документов? Вместо пяти человек остался один. Мы будем продолжать выдавать визы, вопрос не в этом, а в том, что время обработки увеличивается", — сказал Яковенко, отметив, что из-за высылки состав дипмиссии сокращается примерно на 40%.

"Что такое выдача визы? Это же определенная работа, определенные действия, это же документ на въезд в РФ, поэтому к этому делу нужно подходить очень ответственно и просто так людей со стороны здесь не возьмешь. Поэтому, конечно, это создаст определенные трудности в работе посольства, но, к слову будет сказано, качество дипломатов, которые здесь работают, действительно очень высокое. И здесь мы работаем, может быть, не числом, а умением. И я хотел бы выразить благодарность нашим дипломатам за то, что им придется взять на себя нагрузку тех, которые уедут", — отметил посол.

"Речи о том, что британцам будет сложнее получить визу в Россию, нет, речь идет только о возможном увеличении сроков выдачи виз. Каких-либо ограничений для простых людей нет. Мы, конечно, попытаемся как-то перераспределить имеющиеся людские ресурсы, но это будет сделать очень сложно. Мы, естественно, будем отдавать приоритет обслуживанию российских граждан", — заключил он.