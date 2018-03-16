Гройсман заявил, что не будет баллотироваться в президенты Украины

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в пятницу заявил, что не собирается принимать участия в ближайших президентских выборах.
"У меня всегда есть готовность к ответственности, но у меня нет никакого желания баллотироваться в президенты Украины", — заявил Гройсман в эфире радио "Новое Время", добавив, что его главная амбиция — сделать Украину лучше.
Директор социологической группы "Рейтинг" в пятницу заявил, что экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко лидирует в рейтинге кандидатов на пост президента, на втором месте — действующий президент страны Петр Порошенко.