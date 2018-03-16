Египетский депутат предложила сажать мужчин за сокрытие второго брака

КАИР, 16 мар — РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Депутаты Палаты представителей (парламента) Египта рассматривают поправки к проекту нового гражданского кодекса, которые предусматривают тюремное наказание для мужчин, решивших тайно обзавестись второй женой, рассказала РИА Новости египетский депутат Сулаф Дарвиш.
Она пояснила, что новая версия кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на шесть месяцев супругу, решившему взять в жены вторую женщину, но преднамеренно скрывшему это от первой супруги. Также законопроект предусматривает штраф для должностного лица, регистрирующего брак, если он не удостоверился в том, что первая жена действительно уведомлена о грядущих изменениях в семье.
В Египте, как и в большинстве арабских стран, многоженство разрешено законом. По данным газеты "Аль-Ахрам", порядка четырех процентов женатых египтян имеют более одной супруги. Зачастую вторыми женами становятся вдовы или разведенные женщины, испытывающие материальные трудности.
Примечательно, что действующий закон не требует получения согласия первой жены, однако муж обязан ее уведомить о намерении повторно связать себя узами брака.
Положение о возможности ареста супруга за сокрытие второго брака пока остается только законопроектом, но уже спровоцировало шумиху в СМИ. "Это положение сейчас активно обсуждается в парламентских комитетах, а затем по нему будет общественная дискуссия", — сказала Дарвиш. "Конечно, еще важнее, чем принимать новые законы, прививать сознательность многим представителям нашего общества", — заключила народная избранница.