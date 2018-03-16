В ОБСЕ отказались комментировать решение Киева по выборам президента России

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не стали комментировать действия Киева, заявившего о недопуске россиян в дипломатические учреждения РФ на территории Украины в день выборов президента.

Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь БДИПЧ Томас Раймер, ситуация вокруг участков за пределами РФ не входит в компетенцию организации.

"Наше наблюдение за избирательным процессом проходит здесь, внутри России", — пояснил он.

Ранее в МВД Украины сообщили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта. В заявлении министерства, опубликованном главой ведомства Арсеном Аваковым в Facebook, указано, что с учетом того, что Россия намерена провести голосование на выборах на территории Крыма, который Киев считает своей территорией, принято решение запретить выборы президента РФ на Украине.

В феврале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва обратилась за помощью к ОБСЕ, так как украинские власти не способны обеспечить порядок у посольства и консульств России в день выборов президента РФ. Позже член ЦИК России Василий Лихачев в ходе поездки в Израиль сообщил, что российские власти заручились обещанием ОБСЕ помочь с обеспечением безопасности при проведении выборов президента РФ на Украине. В этой стране организованы четыре избирательных участка – в посольстве России в Киеве, а также в генеральных консульствах в Харькове, Одессе и Львове.