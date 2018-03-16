В Чехии обвиняемому в хакерстве россиянину отказали в гуманитарном убежище

ПРАГА, 16 мар – РИА Новости. Пражский горсуд отклонил в пятницу жалобу обвиняемого в РФ и США в хакерстве россиянина Евгения Никулина на МВД республики, которое ранее отказало ему в предоставлении гуманитарного убежища в Чехии, сообщила РИА Новости представитель суда Маркета Пуци.

Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР США задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Он обвиняется американскими судебными органами в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. Также ордер на арест Никулина был выдан Коптевским районным судом Москвы по обвинению в краже 3450 долларов посредством электронной платежной системы Webmoney. Чешский минюст получил 22 ноября 2016 года запросы на выдачу Никулина одновременно из Москвы и Вашингтона. В мае 2017 года пражский горсуд постановил, что Никулин может быть экстрадирован как в РФ, так и в США. Обвиняемый опротестовал решение горсуда в части его возможной выдачи в США, однако Верховный суд в Праге 24 ноября 2017 года вынес решение о том, что Никулин может быть выдан в США.

В феврале этого года защита Никулина направила жалобу в Конституционный суд (КС) Чехии, поводом для которой стали допущенные судами нижестоящих инстанций нарушения конкретных, гарантированных конституцией Чехии прав подзащитного. В связи с этим КС отложил осуществление решений нижестоящих судов о выдаче Никулина в любую из двух стран до тех пор, пока КС не примет собственное решение.

"Пражский городской суд на своем заседании в пятницу рассмотрел жалобу гражданина РФ Евгения Никулина на МВД республики, которое ранее отказало ему в предоставлении гуманитарного убежища в Чехии. Суд отклонил эту жалобу", — сказала Пуци.

В свою очередь, адвокат Никулина Мартин Садилек сообщил в пятницу РИА Новости, что после получения письменного извещения о сегодняшнем решении Пражского горсуда защита россиянина обратится с жалобой в Верховный административный суд Чехии.

Согласно чешской юрисдикции, конечный вердикт о выдаче россиянина в США или РФ может вынести глава минюста Роберт Пеликан, который ныне ожидает решения КС. "При своем решении я приму во внимание, прежде всего, тяжесть совершенных преступлений и то, насколько активно эти страны (США и РФ) требовали выдачи Никулина или вспомнили (о совершенном преступлении) лишь позднее", — сказал Пеликан, выступая в начале марта перед депутатами парламента. Одновременно глава минюста сообщил депутатам, что президент Милош Земан "настойчиво" просил его о выдаче Никулина в РФ.