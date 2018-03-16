В EgyptAir начали продавать авиабилеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх через Каир

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Авиакомпания EgyptAir начала продажу билетов на рейсы из Москвы на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх со стыковками в Каире, однако они пока дороже предложений других перевозчиков с пересадкой в третьих странах, следует из данных туристических сервисов OneTwoTrip, Skyscanner и Aviasales.
"Открытие прямых рейсов из Москвы в Каир может оказать существенное положительное влияние на пассажиропоток в том случае, если ценовое предложение перевозчиков будет привлекательнее рейсов с пересадкой в третьих странах. Сейчас мы видим, что стоимость билетов "Аэрофлота" и EgyptAir из Москвы в Каир ниже или сопоставима с альтернативными авиакомпаниями", — прокомментировал РИА Новости директор по развитию OneTwoTrip Аркадий Гинес.
Однако, продолжил он, большинство российских путешественников заинтересовано в поездке в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. "В данном случае билеты с пересадкой в Стамбуле от турецких авиакомпаний Turkish Airlines и Pegasus Airlines на 20-25% дешевле EgyptAir. "Аэрофлот" же пока продает билеты только до Каира", — отметил эксперт.
Стоимость перелета рейсом EgyptAir из Москвы в Шарм-эш-Шейх со стыковкой в Каире с теми же датами — 39,184 тысячи рублей, минимальный по цене вариант со стыковкой в Стамбуле (рейс Pegasus Airlines) стоит 29,328 тысячи рублей.