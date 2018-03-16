Россия может обратиться в суд ООН из-за ситуации с голосованием на Украине

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Россия может обратиться в подразделения международного суда ООН после заявления главы МВД Украины о недопуске россиян на избирательные участки, так как речь идет о грубейших нарушениях прав и свобод человека, заявил РИА Новости член ЦИК РФ Василий Лихачев.

"Такая ситуация может быть рассмотрена в ЕСПЧ, а, может быть, даже в подразделениях международного суда ООН, потому что речь идет о грубейших нарушениях прав и свобод человека, которые закреплены в пактах о правах человека 1966 года ООН и во всеобщей декларации прав человека 1948 года", — сказал Лихачев.

МВД Украины не пустит россиян в диппредставительства РФ для участия в выборах президента 18 марта, говорится в заявлении министерства, опубликованном главой ведомства Арсеном Аваковым в Facebook.

В документе указано, что, с учетом того, что Россия намерена провести голосование на выборах на территории Крыма, который Киев считает своей территорией, принято решение запретить выборы президента РФ на Украине.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".