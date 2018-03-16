"Не хочу рожать в этой стране": Савченко призналась, почему у нее нет детей

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко в эфире телеканала Newsone рассказала, почему у нее нет детей.
"Я не хочу родить их в этой стране. А те, у кого есть дети, им еще страшнее", — пояснила она.
По словам Савченко, украинское государство не обеспечивает достойную финансовую поддержку тем, кто решил завести ребенка.
Савченко не раз привлекала внимание неоднозначными высказываниями и действиями. Недавно она заявила, что украинцы с IV-V века до нашей эры "становились индивидуалистами". Также она сообщала, что собирается баллотироваться в президенты и уже начала собирать деньги на предвыборную кампанию.