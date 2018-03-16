В Германии прогремел взрыв на заводе по утилизации боеприпасов

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Взрыв произошел на предприятии по утилизации боеприпасов в федеральной земле Бранденбург, один человек был легко ранен, еще один числится пропавшим, сообщается в пресс-релизе администрации района Даме-Шпревальд.
Инцидент произошел в центре района — городе Люббен.
Mitarbeiter vermisst: Explosion erschüttert Munitionsentsorgungswerk in #Lübben https://t.co/qjAM9kUmCN— RP Online Panorama (@rpo_panorama) 16 марта 2018 г.
"Согласно предварительной информации, взрыв повредил часть одного из зданий. Полицейский вертолет наблюдает за ситуацией с воздуха", — говорится в релизе.
Территория вокруг предприятия оцеплена.
Пока неясно, была ли причиной взрыва неразорвавшаяся бомба или какой-нибудь другой материал. На территории предприятия утилизируются боеприпасы, взрывчатые вещества и пиротехника. Все это доставляется на завод грузовиками и железнодорожным транспортом и хранится в могильниках, пока не будет обезврежено.
По данным газеты, город Люббен популярен среди туристов.