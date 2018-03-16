Медведчук: Украина не преодолеет экономический кризис без России

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости. Украина не сможет преодолеть экономический кризис, если не восстановит полноценное сотрудничество с Россией, заявил лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что украинское правительство готовит постановление о расторжении программы экономического сотрудничества с Россией.

"Несмотря на ухудшение отношений между Киевом и Москвой, сворачивание двухсторонних бизнес-проектов, закрытие совместных производств, российский капитал продолжает поддерживать экономику Украины. Но, не восстановив полноценное сотрудничество между странами, не вернув свои позиции на рынках СНГ и РФ, Украина вряд ли сможет преодолеть кризис в экономике", — цитирует Медведчука в пятницу его пресс-служба.

При этом, по его словам, по итогам прошлого года Россия инвестировала в украинскую экономику 21,2% от общего количества иностранных вливаний и находится в числе лидеров. По данным Медведчука, больше денег в Украину вложили только инвесторы с Кипра ― 27%.

Ранее МИД Украины подготовил предложения о выходе страны из СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

Программа экономического сотрудничества на 2011-2020 годы между Украиной и РФ предусматривает, в частности, углубление режима свободной торговли и взаимной защиты инвестиций, создание интегрированной системы платежно-расчетных операций, обеспечение свободного передвижения граждан обеих стран.