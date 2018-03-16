Порошенко объявил об "операции Объединенных сил" в Донбассе

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил о завершении "антитеррористической операции" в Донбассе — теперь это будет "операция Объединенных сил".

"Мы изменяем формат этой операции, руководство переходит к Вооруженным силам Украины. Операцию изменили на операцию Объединенных сил", — сказал Порошенко на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.

Командовать Объединенными силами будет генерал-лейтенант Сергей Наев, добавил глава государства на своей странице в Facebook. По его словам, он поставил перед командующим задачу укрепить ВСУ настолько, чтобы они были не только обороноспособны, но и способны "освободить" неподконтрольные Киеву территории.

Реинтеграция Донбасса

Украинские власти начали так называемую "антитеррористическую операцию" в апреле 2014 года, когда самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

С 24 февраля на Украине вступил в силу закон о реинтеграции Донбасса. В этом документе Россия названа "страной-агрессором", а ДНР и ЛНР признаются "временно оккупированными территориями". Закон дает президенту право использовать армию в мирное время без объявления войны. Пункт о приоритете Минских соглашений для урегулирования конфликта из документа исключили еще на стадии обсуждения в Верховной раде.