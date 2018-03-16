Глава СЖР назвала заявление своего британского коллеги хорошей вестью

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев назвал заявление британского союза журналистов о том, что дело Скрипаля не должно отразиться на работе СМИ двух стран, единственной хорошей новостью из Англии на сегодняшний день.

В пятницу генеральный секретарь Национального союза журналистов (National Union of Journalists), объединяющего журналистов Великобритании и Ирландии, Мишель Станистрит (Michelle Stanistreet) в письме на имя Соловьева написала, что дело Скрипаля не должно отразиться на работе СМИ двух стран, призвала "поддерживать связь и работать вместе, насколько это возможно".

"Сегодня это, наверное, единственная хорошая новость из Англии", — написал глава СЖР на своей странице в Facebook, комментируя данное письмо.

Как ранее рассказала РИА Новости корреспондент НТВ Елизавета Герсон, работающие в Лондоне российские журналисты начали получать угрозы из-за тональности освещения в британских СМИ событий, связанных с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Герсон сообщила о получении электронного письма соответствующего содержания от незнакомого человека. Председатель СЖР Соловьев в свою очередь заявил, что союз крайне озабочен данной ситуацией и будет обращаться в международные профессиональные структуры с просьбой обратить внимание на ситуацию.

Британская сторона утверждает, что Россия причастна к применению нервно-паралитического вещества против Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй 14 марта объявила о ряде мер против РФ, включая высылку 23 российских дипломатов и замораживание всех двусторонних контактов на высоком уровне. Москва категорически отрицает свою причастность к отравлению. МИД РФ в четверг сообщил, что готовится ответная высылка британских дипломатов.