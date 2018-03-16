МИД Турции: Крым был аннексирован после нелегитимного референдума

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. МИД Турции опубликовал заявление в связи с четвертой годовщиной воссоединения Крыма с Россией.
В заявлении ведомства референдум о вхождении Крыма в состав России назван "нелегитимным".
"В результате нелегитимного референдума, проведенного в этот день 4 года назад, Крымский полуостров, принадлежащий Украине, был аннексирован Российской Федерацией", — говорится на сайте турецкого МИД.
В ведомстве также выразили мнение о том, что нынешняя ситуация в Крыму противоречит нормам международного права.
"Мы вновь подчеркиваем, что не признаем положение дел, сформировавшееся де-факто в результате этой акции, проведенной в нарушение норм международного права, и выражаем поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины", — отмечается в заявлении.
Полуостров стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".