МИД Турции: Крым был аннексирован после нелегитимного референдума

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. МИД Турции опубликовал заявление в связи с четвертой годовщиной воссоединения Крыма с Россией.

В заявлении ведомства референдум о вхождении Крыма в состав России назван "нелегитимным".

"В результате нелегитимного референдума, проведенного в этот день 4 года назад, Крымский полуостров, принадлежащий Украине, был аннексирован Российской Федерацией", — говорится на сайте турецкого МИД.

В ведомстве также выразили мнение о том, что нынешняя ситуация в Крыму противоречит нормам международного права.

"Мы вновь подчеркиваем, что не признаем положение дел, сформировавшееся де-факто в результате этой акции, проведенной в нарушение норм международного права, и выражаем поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины", — отмечается в заявлении.

В заявлении также отмечается, что Турция будет "внимательно следить за ситуацией в Крыму" и "за положением крымско-татарских турок", в частности.

Полуостров стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".