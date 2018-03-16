В СК заподозрили, что компаньон Березовского Николай Глушков был убит

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В России возбуждено уголовное дело по факту убийства в Лондоне компаньона Бориса Березовского Николая Глушкова, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Возбуждено уголовное дело… об убийстве гражданина Российской Федерации Николая Глушкова в Лондоне", — сказала она.

Глушков, заочно осужденный в России к восьми годам колонии за хищения у "Аэрофлота", на днях умер в Лондоне. Скотланд-Ярд сообщал, что на этом этапе следствие считает смерть мужчины "необъяснимой". Расследование продолжается.

Как сообщал СК РФ, в 90-е Березовский создал в руководстве "Аэрофлота" свое "лобби", внедрив туда людей из подконтрольных ему структур. Среди них были первый заместитель гендиректора "Аэрофлота" Глушков, заместитель гендиректора по коммерческим вопросам Александр Красненкер и другие.

С их подачи был принят ряд решений о размещении средств и взятии кредитов у швейцарских фирм, подконтрольных Березовскому и Глушкову, в результате чего были похищены сотни миллионов рублей, полагает следствие.