Хуситы увидели положительные признаки в переговорах с Саудовской Аравией

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) видит положительные признаки в переговорах с Саудовской Аравией, однако не верит в их успех, сообщил член политбюро движения Али аль-Кухум в интервью РИА Новости.

Представитель движения сообщил, что на данный момент между движением повстанцев и королевством ведутся непрямые переговоры. Посредником между ними выступает Султанат Оман. Целью переговоров является прекращение войны и агрессии против Йемена.

"Есть первые в какой-то степени положительные признаки (в переговорах – ред.)", — заявил аль-Кухум.

По словам собеседника агентства, несмотря на эти положительные признаки, движение не верит в переговоры с Саудовской Аравией. Как отметил аль-Кухум, королевство пытается выиграть время, но у него нет намерений снять блокаду и прекратить агрессию ни в ближайшее время, ни позднее.

Аль-Кухум подчеркнул, что во время переговоров поднимался вопрос открытия портов в Йемене, в частности, порта Ходейда на Красном море. Собеседник агентства отметил, что стороны пока не договорились ни по одному пункту.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, а хуситам до недавнего времени помогали военные силы, лояльные экс-президенту Али Абдалле Салеху. В конце ноября минувшего года между хуситами и Салехом вспыхнул конфликт, который привел к разрыву между союзниками и гибели Салеха 4 декабря в перестрелке с хуситами.