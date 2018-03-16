Тимошенко - лидер рейтинга кандидатов в президенты Украины, показал опрос

КИЕВ. 16 мар – РИА Новости. Экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко лидирует в рейтинге кандидатов на пост президента Украины, на втором месте — президент страны Петр Порошенко, заявил в пятницу на пресс-конференции директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.
Очередные президентские выборы на Украине запланированы на 31 марта 2019 года. Ранее Порошенко заявил, что еще не принял решение об участии в выборах.
"Мы имеем фактически утверждение лидерской позиции Тимошенко (11,2%) в президентском рейтинге… Порошенко — второй (9,4%)", — заявил Антипович.
Политический эксперт Алексей Минаков, комментируя результаты опроса, отметил, что власть сейчас ищет кандидата, который бы заменил Тимошенко во втором туре.