Тимошенко - лидер рейтинга кандидатов в президенты Украины, показал опрос

КИЕВ. 16 мар – РИА Новости. Экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко лидирует в рейтинге кандидатов на пост президента Украины, на втором месте — президент страны Петр Порошенко, заявил в пятницу на пресс-конференции директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

Очередные президентские выборы на Украине запланированы на 31 марта 2019 года. Ранее Порошенко заявил, что еще не принял решение об участии в выборах.

"Мы имеем фактически утверждение лидерской позиции Тимошенко (11,2%) в президентском рейтинге… Порошенко — второй (9,4%)", — заявил Антипович.

По его словам, в случае попадания Порошенко во второй тур президентских выборов с Тимошенко, он победит лишь в нескольких областях — Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой и Донецкой.

Политический эксперт Алексей Минаков, комментируя результаты опроса, отметил, что власть сейчас ищет кандидата, который бы заменил Тимошенко во втором туре.

"Власть сейчас в поиске кандидата для второго тура, потому что Тимошенко является неудобным кандидатом"- заявил Минаков. По мнению эксперта, более удобным для действующей власти будет лидер "Оппозиционного блока" Юрий Бойко, рейтинг которого, согласно результатам опроса — 7,1%. Бойко ещё не заявил намерения баллотироваться на президентских выборах. Социологический опрос проводился в декабре прошлого года, в нем приняли участие 30 тысяч человек.