В Китае начнут реализацию программы по введению социального рейтинга

ПЕКИН, 16 мар – РИА Новости. Власти Китая в этом году начинают реализацию программы по введению так называемой системы "социального рейтинга граждан", из-за ненадлежащего поведения некоторым могут запретить покупать билеты на самолеты и поезда сроком до года, сообщается на сайте государственного комитета по реформам и развитию Китая.

В первую очередь ограничения коснутся пассажиров с плохой репутацией.

Сообщается, что для предотвращения серьезных инцидентов и правонарушений на железной дороге и в воздухе, а также обеспечения безопасности пассажиров ряд ведомств страны объединят усилия по привлечению нарушителей к ответственности.

Так, будут подвержены административному наказанию или же даже уголовному преследованию граждане, которых уличат в преднамеренном распространении ложной информации о возможной террористической угрозе, создании аварийных и потенциально опасных ситуаций как в поездах, так и в самолетах, использовании или продаже просроченных или поддельных проездных документов, курении в запрещенных зонах и путешествии без билета.

Также в число нарушений входит блокирование зоны регистрации, транзита и посадки в аэропортах, перевозка опасных грузов, контрабанды, запрещенных к провозке предметов, создание помех для работы экипажа самолета, порча имущества, угрозы в отношении сотрудников аэропортов, вокзалов, драки и скандалы, самовольное открывание или закрывание аварийных выходов, кража, использование запрещенных на борту электронных приборов. Нарушителями будут считаться также те, кто займет чужое место или багажную полку.

Наказаниям также подвергнутся нарушители в финансовой сфере, граждане, уличенные в подделке документов, в том числе банковских, работодатели, которые вовремя на выплачивают взносы в фонды социального страхования, неплательщики налогов и штрафов.

Ограничения вступят в силу в мае этого года. Информация о нарушителях ежемесячно будет заноситься в специальную базу посредством кооперации судов разных ступеней по всей стране, правоохранительных органов, авиационной и железнодорожной администраций страны. В соответствии с тяжестью совершенного правонарушения, граждане не смогут купить билеты на поезда и самолеты в течение определенного периода, по истечении которого их имена автоматически будут удалены из базы. Помимо этого, нарушители могут быть также привлечены к выплате соответствующих штрафов.