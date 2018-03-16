ОЗХО предложила Лондону помощь в деле Скрипаля

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) предложила Лондону техническую помощь в расследовании отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери и ожидает, что скоро в этой связи "будут предприняты некоторые действия".

Ранее зампостпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен заявил, что Лондон пригласил экспертов ОЗХО провести анализ британского расследования инцидента со Скрипалем и его дочерью в Солсбери.

"ОЗХО предложила техническую помощь в проводимом Великобританией расследовании, и эксперты организации ожидают, что скоро будут предприняты некоторые шаги", — говорится в пресс-релизе организации.

Британская сторона утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом, которое Лондон относит к типу "Новичок", работавшего на британские спецслужбы экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила в среду о ряде мер против РФ, в том числе о высылке в недельный срок 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, МИД РФ в четверг сообщил, что готовится ответная высылка британских дипломатов.