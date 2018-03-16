Опрос: большинство граждан Украины считают ситуацию в стране критической

КИЕВ, 16 мар – РИА Новости. Большинство украинцев считают ситуацию в стране критической или напряженной, 60% уверены, что нужны изменения, сообщил в пятницу на пресс-конференции директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович, представляя результаты проведенного группой исследования.

"Преимущественное большинство считают ситуацию в государстве или критической, или напряженной. Фактически речь идет о том, что мысли наших граждан неспокойны", — сказал Антипович.

По его словам, 60% граждан Украины считают, что "государству нужны кардинальные изменения". "О том, (что) пусть все остается как есть, лишь бы не хуже, говорит каждый шестой, и примерно столько же говорят, что надо все вернуть, как было", — отметил Антипович.

Он заявил, что население Украины с оптимизмом смотрит в будущее. По словам Антиповича, около четверти опрошенных считает, что ситуация в их семье улучшится в будущем. При этом 37% респондентов не ожидают никаких изменений, а об ухудшении говорит 18% — это каждый шестой.

Антипович сообщил, что, согласно результатам исследования, самой важной проблемой в государстве 75% украинцев считают конфликт в Донбассе. На втором месте (почти 50%) — взяточничество и коррупция, на третьем (28%) — безработица. Среди личных проблем респонденты называют низкие уровни зарплат и пенсий, повышение цен, а также высокую плату за коммунальные услуги. Конфликт на четвертом месте, а коррупция — в середине рейтинга.

По его словам, 44% хотят расследований уголовных дел, касающихся коррупции во власти. На втором месте — повышение доходов, на третьем — решение конфликта в Донбассе (37 и 35% соответственно).

Опрос проводился в декабре 2017 года, в нем приняли участие 30 тысяч человек.