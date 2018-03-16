В Мадриде произошли новые столкновения между мигрантами и полицией

Испанские полицейские во время беспорядков в Мадриде после гибели уличного торговца

Испанские полицейские во время беспорядков в Мадриде после гибели уличного торговца

МАДРИД, 16 мар – РИА Новости. Очередные столкновения между силами правопорядка и мигрантами произошли в пятницу в Мадриде.

В ночь на пятницу в мадридском районе Лавапьес, где половина жителей — иностранцы, преимущественно мигранты, произошли столкновения. Причиной, по версии мигрантов, стала смерть одного из незаконных торговцев, который убегал от полиции. Полиция свою причастность к смерти этого человека опровергает.

Протестующие жгли мусорные контейнеры, разбивали стекла магазинов и банков. Были задержаны шесть человек, десять представителей сил правопорядка получили ранения.

В пятницу в этот район прибыл консул Сенегала в Мадриде и другие дипломаты. Мигранты, собравшиеся на митинг на площади Нельсона Манделы, попытались на него напасть, тот скрылся от толпы в одном из ресторанов. Протестующие начали ломиться в двери. Дипломаты вызвали полицию, которая смогла эвакуировать их из ресторана, произошли столкновения. Мигранты бросали в стражей правопорядка камни и стулья. Полиция ответила резиновыми пулями. В настоящее время столкновения прекратились, однако митинг продолжается.