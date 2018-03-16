Генсек ДФОП: обстрел кортежа премьера навредил объединению сил в Палестине

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Обстрел кортежа премьер-министра Палестины Рами Хамдаллы осложнил ситуацию с объединением палестинских сил в правительство национального единства, считает генеральный секретарь Демократического фронта Освобождения Палестины (ДФОП) Наиф Хаватме.

Во вторник местная полиция сообщила, что взрывное устройство сработало в секторе Газа рядом с кортежем Хамдаллы. Сам палестинский премьер, приехавший с визитом с Западного берега реки Иордан, не пострадал при взрыве, вину за который Палестинская национальная администрация возложила на правящее в секторе Газа движение ХАМАС. В свою очередь, ХАМАС осудило нападение на кортеж Хамдаллы и призвало правоохранительные органы как можно скорее найти виновных.

"Что касается обстрела кортежа, он осложнил ситуацию, создал новые проблемы на пути к объединению… Есть определенные политические силы, которые хотят продлить это состояние раскола", — заявил Хаватме во время конференции, организованной МИА "Россия Сегодня".

Он отметил, что вопрос создания правительства национального единства, в котором представление получили бы все отряды, входящие Организацию освобождения Палестины (ООП, куда входит ДФОП), а также ХАМАС и "Джихад", не входящие туда, в данный момент обсуждается.

ХАМАС, внесенный в целом ряде стран в списки террористических организаций, последние десять лет правит в секторе Газа, который живет в условиях санкций, изоляции от внешнего мира, войн с Израилем и деградирующей социально-экономической ситуации. Оппоненты исламистов из ФАТХ контролируют Западный берег через институты ПНА, пользующиеся международным признанием и поддержкой. Оба движения ведут переговоры о преодолении междоусобицы и восстановлении целостности палестинской политической системы.