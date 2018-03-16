Суд в Киеве продолжил рассмотрение иска Саакашвили о лишении гражданства

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости. Верховный суд Украины в пятницу продолжил рассмотрение иска экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о признании неправомерным указа президента Украины Петра Порошенко о лишении политика украинского гражданства.

"Продолжается рассмотрение… дела по иску Саакашвили к президенту Порошенко о признании незаконным и отмене указа президента (о лишении Саакашвили гражданства — ред.)", — сказала на заседании председательствующая по делу судья Раиса Ханова.

В зале присутствуют адвокаты Саакашвили, а также представитель администрации президента Украины в качестве ответчика.

В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины. По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, при получении гражданства он предоставил недостоверные данные, в частности, относительно его судимости в Грузии. В октябре Саакашвили сообщил, что получил из администрации президента документы о лишении его украинского гражданства и планирует обжаловать это решение в суде.