ВАРШАВА, 16 мар – РИА Новости. Польша готова присоединиться к новым санкциям против России из-за отравления в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович в пятницу в Лондоне.

"Если речь идет о санкциях, Польша поддержала бы такие действия. Конечно, не достаточно для этого, два государства, но мы обсудим этот вопрос. Я выразил свою готовность поднять эту тему в понедельник во время заседания глав МИД ЕС, эта тема была включена в план обсуждения", — цитирует Чапутовича агентство РАР.

Он добавил, что "международное сообщество должно мобилизовать вокруг этого вопроса и показать России нашу решительность и отсутствие согласия на нарушение международного права".

Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек.

Британская сторона утверждает, что к отравлению причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила в минувшую среду о ряде мер против РФ, в том числе о высылке в недельный срок 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению. МИД РФ в четверг сообщил, что готовится ответная высылка британских дипломатов.